AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لضبط الأسواق.. حملات رقابية على السلع التموينية وتحرير 52 مخالفة بالمنيا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:42 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها على مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.


وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشدد على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.


ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة، سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تموينية، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 32 مخالفة تموينية، منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بالسجلات، بالإضافة إلى 20 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة الأسواق، وتم تحرير 20 مخالفة تموينية، منها 14 مخالفة تجار تموينيين، و3 شهادات صحية، ومحضر لسلع مجهولة المصدر، ومحضر لانتهاء صلاحية، ومحضر بيع بأزيد الثمن.


اقرأ أيضاً
https://www.elbalad.news/4216540

القبض على تشكيل عصابي سرق سيارة حكومية بالمنيا

https://www.elbalad.news/4216458

لمنع تجمعات الطلاب..إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية بالمنيا

https://www.elbalad.news/4215313

لمكافحة فيروس كورونا.. تعقيم مبنى ديوان عام محافظة المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 57 مخالفة تموينية للمخابز بـ ديرمواس جنوب المنيا

ضبط 5 أطنان سكر وتحرير 51 مخالفة تموينية في المنيا

ضبط 144 مخالفة بالمخابز والأسواق فى قنا

ضبط 802 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و60 قضية تموينية بالمنيا

لضبط الأسواق.. تحرير58 مخالفة تموينية بالمنيا في حملات مكثفة

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. وكواليس مشاداته مع بادجي

شاهد.. أول ظهور لـ نيللى كريم بالجبس بعد حادث 100 وش

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

الأم المثالية بالقليوبية.. الحاجة لواحظ.. أصبحت أرملة في سن الـ 30 وخَرّجت طبيبا وضابطا

فى عيد ميلادها.. 10 صور ترصد تطور علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض .. اتصل بالطبيب فورا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

#إحنا_في_ضهرك.. شاهد ما يفعله المصريون والعرب مع أشقائهم العالقين في الخارج

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

تارا عماد بإطلالة مثيرة.. والجمهور يسخر: وأنا عاملة نفسى نايمة