لضبط الأسواق.. حملات رقابية على السلع التموينية وتحرير 52 مخالفة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها على مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.





ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة، سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.





من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تموينية، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 32 مخالفة تموينية، منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بالسجلات، بالإضافة إلى 20 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة الأسواق، وتم تحرير 20 مخالفة تموينية، منها 14 مخالفة تجار تموينيين، و3 شهادات صحية، ومحضر لسلع مجهولة المصدر، ومحضر لانتهاء صلاحية، ومحضر بيع بأزيد الثمن.





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