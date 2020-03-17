التعليم العالي تنفذ قرار تخفيض العمالة بديوان الوزارة

كلف د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء القطاعات بديوان عام الوزارة بسرعة تطبيق القرار الذي صدر أمس بناء على القرار الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة، وبما يراعي مصلحة السادة المواطنين.





وكان قد قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبار من الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.





كما قرر رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين والحد منه للسيطرة على الفيروس.





وأضاف أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة يستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة ، وسيصدر القرار خلال ساعات.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" ستتكبد خسائر بقيمة نحو 2.25 مليار جنيه، ولكن سلامة المواطن أهم كثيرا. وأضاف أن آخر طائرة سيسمح بتحليقها يوم الخميس المقبل فقط ، وسيتم التعليق لنهاية الشهر القادم لحماية المواطنين في مصر.





وطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع ، حيث أن الحكومة وفرت كافة السلع على مدى الشهور المقبلة، مطالبا من المواطنين عدم الشراء بكميات كبيرة قائلا: لا تقلقوا عندنا سلع كتير"٠





وقال مدبولي إن كل القرارات استباقية واحترازية حتى لا يحدث مشاكل في مصر مثلما حدث في المنطقة ودول العالم.





طالب الدكتور مصطفي مدبولي من أولياء الأمور بأخذ الأمور بجدية شديدة مشيرا ان أمام الدولة أسبوعين نستطيع السيطرة على الفيروس فيها إذا التزمنا بالتعليمات الخاصة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



