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أخبار البلد

مصطفى عبد الواحد مستشارا لوزير الاتصالات لشئون الحوكمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

اصدر  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتعيين المهندس مصطفى عبد الواحد مستشارًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون حوكمة الاتصالات.

وكان المهندس مصطفى عبد الواحد يتولى مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى مارس 2020،حيث ساهم خلال تلك الفترة في وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، وانجاز العديد من الأعمال التى دفعت الىنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومواكبة التطورات السريعة لهذه الصناعة في العالم.

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