مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أن الشركة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا تتضمن 14 إجراء وقائيا.
ونفى جابر، خلال تفقده أعمال تعقيم وتطهير مباني ومحطات مياه الشرب، اليوم الثلاثاء:"ما تردد عن ظهور حالتين إيجابية لفيروس كورونا مؤكدا انها شائعة لا أساس لها من الصحة".
وعن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة قال جابر انها تشمل:
- تنظيم العمل بفروع الشركة ذات الإقبال الشديد علي مجموعتين عمل"صباحية –مسائية".
- تقسيم العمل داخل الإدارات إلي مجموعتين للعمل بنظام نصف الوقت.
-منح أجازة للعاملين ذوي الأمراض المزمنة.
- إلغاء التوقيع بالبصمة.
-توقيع العاملين بالدفاتر على فترات متفاوتة لمنع التكدس.
- منع التدخين نهائيا داخل مباني وفروع الشركة.
- منع التجمع بالطرقات.
-تعقيم وتطهير مباني الشركة يوميا.
- تعقيم سيارات وأتوبيسات الشركة يوميا.
- تنظيف وتعقيم حمامات الشركة بصفة دورية وتوفير شخص مسئول عن ذلك.
- قيام معامل الشركة بتصنيع الكحول ٧٠٪ وتوزيعه علي العاملين بالشركة.
- رفع جميع أواني الزراعات.
- منع التكدس داخل صالات خدمة العملاء وتنظيم دخول الجهور للصالة بمجموعات صغيرة.