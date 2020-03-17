AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أن الشركة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا تتضمن 14 إجراء وقائيا.

ونفى جابر، خلال تفقده أعمال تعقيم وتطهير مباني ومحطات مياه الشرب، اليوم الثلاثاء:"ما تردد عن ظهور حالتين إيجابية لفيروس كورونا مؤكدا انها شائعة لا أساس لها من الصحة".

وعن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة قال جابر انها تشمل:

- تنظيم العمل بفروع الشركة ذات الإقبال الشديد علي مجموعتين عمل"صباحية –مسائية".

- تقسيم العمل داخل الإدارات إلي مجموعتين للعمل بنظام نصف الوقت.

-منح أجازة للعاملين ذوي الأمراض المزمنة.

- إلغاء التوقيع بالبصمة.

-توقيع العاملين بالدفاتر على فترات متفاوتة لمنع التكدس.

- منع التدخين نهائيا داخل مباني وفروع الشركة.

- منع التجمع بالطرقات.

-تعقيم وتطهير مباني الشركة يوميا.

- تعقيم سيارات وأتوبيسات الشركة يوميا.

- تنظيف وتعقيم حمامات الشركة بصفة دورية وتوفير شخص مسئول عن ذلك.

- قيام معامل الشركة بتصنيع الكحول ٧٠٪‏ وتوزيعه علي العاملين بالشركة.

- رفع جميع أواني الزراعات.

- منع التكدس داخل صالات خدمة العملاء وتنظيم دخول الجهور للصالة بمجموعات صغيرة.
مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور
مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور
مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور
مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور
مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية

رئيس جامعة الفيوم: إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا

استبدال البصمة بالدفاتر ورش المدرجات.. إجراءات وقائية ضد كورونا بكلية التربية في الغردقة

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد

إجراءات وقائية ضد كورونا.. حملة لتطهير وتعقيم تجارة كفر الشيخ ..صور

ترشيحاتنا

خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

واسعة ومعقمة وتحت إشراف وزارة الصحة.. وزير التعليم: نظام جديد في لجان الامتحانات هذا العام بسبب كورونا

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى التنمية المحلية والمحافظات.. تفاصيل

شوبير يكشف تفاصيل خناقة رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

الصين تعتمد أول لقاح لـ فيروس كورونا في تجارب سريرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

تارا عماد بإطلالة مثيرة.. والجمهور يسخر: وأنا عاملة نفسى نايمة

البساطة والأناقة.. 10 إطلالات لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب