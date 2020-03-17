مياه الشرب بالإسكندرية تواجه كورونا بـ 14 إجراءً وقائياً.. صور

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أن الشركة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا تتضمن 14 إجراء وقائيا.

ونفى جابر، خلال تفقده أعمال تعقيم وتطهير مباني ومحطات مياه الشرب، اليوم الثلاثاء:"ما تردد عن ظهور حالتين إيجابية لفيروس كورونا مؤكدا انها شائعة لا أساس لها من الصحة".