المصريين الأحرار يطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء: معرضون كل يوم للإصابة بكورونا

وصف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء بالمهمة للغاية، معتبرًا أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية ولا تتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الأطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة.





وقال أبو العلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التي يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته، وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التي لم تحسم رغم أنه سبق تناولها أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن القيمة الحالية التي تتراوح بين 19 إلى 30 جنيهًا، ولم تطرأ عليها أي زيادة منذ نحو 25 عامًا".





وذكر "أبو العلا" أن "هناك فرصة لرفع قيمة بدل العدوى في الموازنة العامة الجديدة بحيث يصبح مناسبا مع طبيعة المهنة، وأقترح في الوقت نفسه أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ونقابة الأطباء لتحديد القيمة المناسبة لبدل العدوى والتى تستطيع الدولة أن تتحملها ولا تشكل عبئا عليها".



