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أخبار العالم

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:14 م
تليفزيون طهران: كورونا
تليفزيون طهران: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين
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شيماء مصطفى
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد قد يقتل ملايين الإيرانيين في حال تم تجاهل الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.


يأتي ذلك مع إعلان إيران ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 988 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 135 حالة جديدة في البلاد.


وأكدت السلطات الإيرانية، رصد 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16169 حالة إصابة.


وفي وقت سابق من اليوم، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران أعلى خمس مرات مما يتم الإبلاغ عنه من جانب السلطات الرسمية.


وقال برينان، في تقرير لوكالة "رويترز"، إن عدد الحالات المبلغ عنها لا يمكن أن يمثل سوى خُمس العدد الحقيقي، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أن الاختبارات قاصرة فقط على حالات الإصابة الحادة، كما الحال في بعض الدول الأوروبية. 


وأضاف: "قلنا أن أضعف حلقة بشأن تعامل إيران مع كورونا هي البيانات"، مؤكدا أن زيادة قدرتهم على الاختبار بشكل سريع سيسفر عن ارتفاع الأعداد.


وطبقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تحتل إيران المركز الثالث في حجم إصابات كورونا بعد الصين وإيطاليا حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.
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