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برلمان

"‏المؤتمر" يطالب الصحة بتحويل "رمد إسنا" إلى مستشفى مركزي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
طالب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتخاذ قرار فورى بتحويل مستشفى الرمد بمدينة إسنا بمحافظة الاقصر الى مستشفى مركزى وليس مستشفى للطوارئ.

وأكد علاء راجح أمين حزب المؤتمر بمدينة إسنا في بيان، الثلاثاء، أنه "بعد تحويل المستشفى التخصصى الى حجر صحى لم يعد هناك اى مستشفى مركزى داخل مدينة إسنا لعلاج المواطنين، خاصة من أهالينا البسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين".

وقال راجح، إن "حزب المؤتمر يؤيد وبشدة جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا بما فيها تحويل المستشفى التخصصى بإسنا الى حجر صحي، ولكن طالما هناك بديل وهو مستشفى الرمد فإن الأولى تحويل مستشفى الرمد إلى مستشفى مركزي وليس للطوارئ فقط".

وطالب من الدكتور هالة زايد الاستجابة لرغبات أهالي وجماهير إسنا لانه لايوجد أي بديل لهم للحصول على الرعاية الصحية إلا المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء أو الذهاب إلى المدن الأخرى البعيدة للحصول على الرعاية الصحية داخل المؤسسات الصحية الحكومية، وهذا يكلفهم مبالغ كبيرة للتنقل عبر وسائل المواصلات.
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