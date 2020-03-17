"‏المؤتمر" يطالب الصحة بتحويل "رمد إسنا" إلى مستشفى مركزي

طالب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتخاذ قرار فورى بتحويل مستشفى الرمد بمدينة إسنا بمحافظة الاقصر الى مستشفى مركزى وليس مستشفى للطوارئ.





وأكد علاء راجح أمين حزب المؤتمر بمدينة إسنا في بيان، الثلاثاء، أنه "بعد تحويل المستشفى التخصصى الى حجر صحى لم يعد هناك اى مستشفى مركزى داخل مدينة إسنا لعلاج المواطنين، خاصة من أهالينا البسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين".





وقال راجح، إن "حزب المؤتمر يؤيد وبشدة جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا بما فيها تحويل المستشفى التخصصى بإسنا الى حجر صحي، ولكن طالما هناك بديل وهو مستشفى الرمد فإن الأولى تحويل مستشفى الرمد إلى مستشفى مركزي وليس للطوارئ فقط".



