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رياضة

الأولمبياد فى مهب الريح.. اجتماع عاجل لحسم مصير إقامتها فى طوكيو غدا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:13 م
أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020
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عمرو الحلوانى

تعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا مهما عاجلا غدا " الأربعاء " لحسم مصير إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال منتصف العام الجارى.

وتراقب اللجنة الأولمبية الدولية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس «كورونا» بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وشكل منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي «طوكيو 2020»، فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم، بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.

وأعلن توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة الأولمبياد طوكيو  أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل "قلقا كبيرا" قبل أشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية والبارالمبية في اليابان الصيف المقبل.

وأضاف موتو: «نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الألعاب (الاولمبية)، آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن نخطط للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، الحكومة ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة».

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