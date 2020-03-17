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أخبار البلد

حسن مكاوي: الهلع من كورونا جعل الناس تشتري السلع بجنون

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:14 م
الدكتور حسن مكاوى
الدكتور حسن مكاوى
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امل مجدي
قال الدكتور حسن مكاوى، عميد كلية الإعلام سابقًا إن مصر لأول مرة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل صحيح.

وأضاف مكاوى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وزارة الصحة تعقد مؤتمرات شبه يومية تطرح فيها أعداد المصابين وتطور الحالة فى مصر بشفافية شديدة.

وأكد أستاذ الإعلام أن مصر تتعرض لحملات إعلامية ممنهجة ومضادة من صحف ومواقع بعضها أجنبى وبعضها تمتلكه الجماعات الإرهابية، وتطرح هذه المواقع أرقام غريبة وغير صحيحة للمصابين فى مصر لنشر حالة من الهلع بين المواطنين.

وأشاد بالحملات الإعلانية التى تقوم بها جميع المؤسسات لتوعية المواطنين بطرق الوقاية وكيفية التعامل مع الفيروس، وتحفظ على أن الشعب المصري له طريقة تعامل خاصة لأنه يأخذ الأمور باستخفاف.

وأشار لظاهرة غريبة حدثت بسبب هلع المواطنين وهى شراء وتخزين الكثير من السلع بشكل غير مبرر لذلك الأفضل التوعية مع طمأنينة الشعب باستقرار الأحوال.
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