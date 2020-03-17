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برلمان

برلماني يطالب بتعظيم إيرادات المحليات لحل المشكلات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعظيم إيرادات المحليات لحل المشكلات التي تعاني منها الإدارات المحلية، مشيرا إلي أن إهدار المال الناتج عن التالف في صيانة الرصف وإصلاح الطرق أو عدم صيانة المعدات بالمحليات وإهمالها على مستوى الجمهورية، وعدم استخدام السيارات بالشكل الأمثل، كذلك تحسين إيرادات الإعلانات على الطرق التي يتنافس عليها هيئة الطرق والكبارى ووزارة الري والمحليات وجهات أخري، هي تمثل إهدارا للمال العام.

وقال "كمال"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن تعدد الولايات المختلفة على الطرق يؤثر عليها سلبا، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف خلال الفترة السابقة خلال العامين الماضيين، أن حجم الخسائر تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه مصري، كذلك حجم التعدي على أراضي الدولة يصل إلى أكثر من ثلاثه ونصف مليون فدان، أما أراضي البناء فقد وصلت إلى أربعة ونصف مليار متر مربع من أراضي البناء، وهي كلها ملك الأجيال القادمة.

وأشار إلي أن ضرورة تعظيم الإيرادات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة، وتعظيم الإيرادات الخاصة بساحات الانتظار للسيارات، وكذلك تطبيق قانون تقنين أوضاع المواطنين بالنسبه لأراضى الدولة، وذلك سوف يجلب للحكومة أكثر من 300 مليار جنيه، وفق تقديرات وزارة التنمية المحلية، ولكن عدم الجدية والإهمال وعدم التنسيق بين الأجهزة فى الوحدات المحلية، أدى إلى عدم تحقيق المستهدف.

واكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ذلك يؤخر التنمية في بلدنا ويجعل الناس في المحافظات تفقد الثقه فى الإجراءات، ويعزز ذلك شكواهم من الخدمات في الصحة والتعليم والطرق.

وقال إنه على مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية بالتعاون مع ممثلي الجهاز التنفيذي من الحكومة، ومن وزارة التنمية المحلية وباقى الوزارات، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية.
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