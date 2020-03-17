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محافظات

الأم المثالية بالمنيا.. قصة كفاح على مدار 25 عاما.. لديها 3 أبناء وزوجها طريح الفراش.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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ايمن رياض

قصة كفاح متميزة كتبت سطورها الحاجة سامية جابر أحمد محمد 62 سنة بالمعاش بعدما كانت تعمل مدرسة تفصيل بمدرسة الثانوية الفنية بالمنيا.

قالت الحاجة سامية لدى 3 أبناء محمد مختار سعد مدرس تربية فنية بمدرسة عثمان ابن عفان، وسماح بكالوريوس سياحه وفنادق، كما حصلت على دبلومة تربوية ومتزوجه ولديها ولد وبنت وحاليا بدولة البحرين مع زوجها والدكتورة سمر بكالوريوس صيدلة وتعمل صيدلانية بالمستشفى الجامعى.

وأضافت أن قصة كفاحها بدأت مبكرًا حيث تعب زوجها تعبًا شديد وكان يعمل موظفا بشركة النيل لحليج الاقطان وأصيب بجلطة فى المخ منذ ما يقرب من 25 عاما أصابته بشلل نصفى طولى وهو من يومها طريح الفراش ولا يستطيع خدمة نفسه ويحتاج الى دواء وعلاج باستمرار

وتابعت: "كنت اعمل مدرسة تفصيل ونظرا لاننى اجيد الخياطة اشتريت ماكينه لزيادة الدخل وبدأت العمل واقترضت من بنك ناصر وقمت بشراء تاكسى ثم اشتريت قطعة ارض لبناء منزل للاولاد وتوفير شقه لكل منهم".

 واختتمت: الحمد لله فزت بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة وانا كنت لا اعلم شيئا عن المسابقة فابنى محمد هو الذى قدم لى الاوراق.

واشار نجلها محمد مختار سعد مدرس، إلى أنه فخور بوالدته بانها الام المثاليه على مستوى المحافظة وانها تعبت كثيرا فمن اجل تعليمنا وتوفير مستلزمات الاسرة ونفقات التعليم ورغم ذلك كانت لا تكل ولا تمل بل كانت تشعل فينا الامل من اجل التفوق رغم الظروف الصعبه

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الأم المثالية بالمنيا.. قصة كفاح على مدار 25 عاما.. لديها 3 أبناء وزوجها طريح الفراش.. صور
الأم المثالية بالمنيا.. قصة كفاح على مدار 25 عاما.. لديها 3 أبناء وزوجها طريح الفراش.. صور
الأم المثالية بالمنيا.. قصة كفاح على مدار 25 عاما.. لديها 3 أبناء وزوجها طريح الفراش.. صور
الأم المثالية بالمنيا.. قصة كفاح على مدار 25 عاما.. لديها 3 أبناء وزوجها طريح الفراش.. صور
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