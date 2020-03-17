الغرفة التجارية بالدقهلية: التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المطهرات

كشف أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها للقيام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تعمل على قدم وساق لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





ونوه أحمد رعب إلى أن غرفة العمليات تقوم بالمتابعة على مدار ٢٤ ساعة، وتقوم الغرفة بعمل تعقيم كامل لسوق الجملة والغرفة ومركز التميز بكل مبانيها، بصورة مستمرة.





وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ بالغرفة لمناقشة آلية العمل ومركز التميز الذي يتعامل مع المتردين مباشرة ، فضلا عن وجود إرشادات خاصة والتجار في الميادين.





وشدد رئيس الغرفة بانه على تواصل تام بجميع الجهات المعنية ومتابعة مستمرة لكافة الأحداث، مع وجود إرشادات للمواطنين وتوعيتهم بالفيروس وكيفية الحماية منه.





وكشف عن عقد اجتماع خاص مع وكيل وزارة التموين، ورئيس المباحث وممثلين عن صيدليات الدقهلية وعدد من جهاز حماية المستهلك ومناقشة سبل توفير مستلزمات الإنتاج وكيفية مساهمة الغرفة في توفير تلك السلع الأربعاء المقبل.





وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث عقد مجلس الإدارة اجتماع طارئ وتم اتخاذ عدة قرارات أهمها تأجيل ندوات تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للتجار ومجالس إدارة الشعب التجارية لحين تحسن الأوضاع مع هذه الفترة الحرجة، والقيام بالعديد من الإجراءات الوقائية من النظافة والتطهير لمقر الغرفة ومركز تميزها وأيضا سوق الجملة التابع للغرفة وطباعة ورقيات إرشادية لطرق الوقاية من الفيروس وعمل مادة فيلمية عن التوعية من فيروس كورونا وعمل اعلانات بشاشات الاعلان بشوارع الدقهلية.





واضاف أنه تم التواصل مع التموين والتفتيش الصيدلي وحماية المستهلك لبحث مشاكل توفير المستلزمات الطبية للمواطنين وغرفة العمليات في متابعة مستمرة لاي مستجدات أولا بأول .