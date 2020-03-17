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ثقافة

حملات لتطهير المواقع الثقافية بإقليم وسط الصعيد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن المواقع الثقافية التابعة للإقليم بدأت حملات الرش الوقائي والتطهير لجميع المواقع الثقافية التابعة للإقليم من خلال الجهات المعنية بتعاون العاملين في الأفرع الثقافية وبيوت وقصور الثقافة.

 وذلك في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف أن فرع ثقافة الوادي الجديد، استجاب بشكل سريع للرش الوقائي وتطهير الفرع والمواقع الثقافية وقصور وبيوت الثقافة على مستوى مراكز المحافظة حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير في وقت سريع لضمان حماية العاملين من أي فيروسات وخاصة فيروس (كورونا) الذي يتطلب تضافر كافة الجهود للوقاية منه. 

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