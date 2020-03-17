مرتديا كمامة.. محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل بالحميات

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا ، بحضور الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى.

وأكد محافظ المنوفية أن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمانينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة ، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة ، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.









وتفقد المحافظ قسم العزل وعيادة اشتباه كورونا ومعمل PCR والمعامل التى يتم سحب العينات بها ، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة لحين إرسالها الى المعامل المركزية بالقاهرة والرد علي نتيجتها .





وفى ذات السياق تفقد المحافظ العيادات الخارجية وقسم الأطفال و قسم طب الحالات الحرجة " العناية المركزة " واطمئن على حالة المرضى وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم ، مشيدا بانتظام أطقم الأطباء والتمريض فى العمل بالمستشفى.