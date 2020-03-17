محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى.. فيديووصور

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفيات بنها الجامعية.





جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هشام أبوالعينين أستاذ القلب ونائب رئيس الجامعة السابق والدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة والدكتور عمرو الدخاخنى مدير الشئون العلاجية للمستشفيات والدكتور خالد الرباط رئيس قسم القلب.





واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب حول الأجهزة الجديدة بوحدة القسطرة وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية.





من جانبه قال الدكتور طارق عيسوى إن وحدة قسطرة القلب الجديدة تبرع من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وسوف تساعد فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى فى أقسام جراحة الأوعية والصدر وضغط الدم الشرياني الرئوي وقسم النفسية والعصبية فضلا عن المساهمة فى تقليل قوائم الانتظار لمرضى قسم القلب بالمستشفيات الجامعية.