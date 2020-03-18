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ديني

ما حكم صلاة الفريضة خلف النفل .. دار الإفتاء توضح .. بالفيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:01 ص
حكم صلاة الفريضة
حكم صلاة الفريضة خلف النفل
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محمد شحتة
صلاة الفرض خلف النفل .. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الائتمام بمن يصلي النفل؟". 

وقال محمود شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه يجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي السنة، فمذهبا الشافعية يرون بجواز صلاة الفرض خلف النفل أو العكس. 

وأشار إلى أنه لا يجب على من يصلي النفل أن يجهر بصلاته لمجرد أن من خلفه يصلي فرضا، فالنافلة تُصلى سرا. 

صلاة النافلة في البيت أم المسجد؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة النافلة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء؛ لما فيها من الإسرار بالعمل الصالح، وهو أفضل من الإعلان به.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« هل الأفضل صلاة النافلة في البيت أم المسجد؟»، أن البيت الذي لا يذكر الله فيه ولا تقام فيه الصلاة يكون كالقبر الخرب؛ فمن الخير أن يجعل المرء نصيبًا من صلاته في بيته حتى يعمره بالذكر والتقرب إلى الله - سبحانه وتعالى.

واستندت في إجابتها إلى ما روى عن ابن عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»، رَوَاهُ الشيخان.

الجلوس في صلاة النافلة
لا حرج عليك في صلاة السنن والنوافل كقيام الليل جالسًا ولو مع القدرة على القيام ومن فعل ذلك فلا إثم عليه، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد إذا لم يكن به عذر.

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