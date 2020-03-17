غلق 150 مركزا تعليميا و8 حضانات فى المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم غلق 150 مركزا تعليميا و8 حضانات على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد المحافظ استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة للتعامل الفورى معها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظًا على صحة أبنائنا.





ومن الجدير بالذكر أن محافـظ المنوفية يؤكد استمرار بث قناة المنوفية التعليمية علي موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة.