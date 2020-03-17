فجر السعيد: ليس غريبا على مملكة الإسلام الصحيح مساندة طهران في حربها ضد كورونا

أكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أن إرسال المملكة العربية السعودية، مساعدات الي الشعب الإيراني لمواجهة وباء كورونا الذي يهاجم البلاد امر غير غريب علي بلاد الحرمين.





وأضافت: ‏لا تستغربون أن تقوم ‎السعودية بالتبرع لـ ‎إيران لمواجهة فيروس ‎كورونا".





وغردت السعيد عبر صفحتها الرسمية لها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنسانية السعوديه أكبر من الخلاف والأمن الوطني يجعل الكل يتجاوز عن الصغائر والسعودية كبيرة في عطائها وستضرب مثلًا للعالم في أنها بحق مملكة الإسلام الصحيح".





وكانت دولة الإمارات أرسلت طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقالت وكالة أنباء الإمارات: "إن الطائرتين اللتين أقلعتا من أبوظبي اليوم الإثنين حملتا أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية".





وهذه هي الرحلة الثانية التي تسيرها دولة الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة.





وفي الثالث من مارس أرسلت الدولة طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما حملت معها خمسة خبراء من المنظمة لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.





وجاءت هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.





وتعليقا على تلك المساعدات قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، "إن جهود دولة الإمارات في تسيير رحلة مساعدات طبية ثانية إلى إيران هي انعكاس للمبادئ الإنسانية التي تأسست عليها دولتنا وإن تقديم المساعدات لإنقاذ حياة أولئك الذين يعانون من ضائقة هو أمر ضروري لخدمة المصلحة الإنسانية المشتركة".





وأضافت الهاشمي: "لقد أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد فاعلية نهج المساعدات الإماراتي، وتقف القيادة والشعب جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى في وقت الحاجة".





وعلى صعيد متصل قدمت دولة الإمارات إمدادات طبية إلى الصين شملت أقنعة وقفازات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان.





كما أرسلت إلى أفغانستان شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.



