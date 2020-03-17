فى عيد ميلادها.. 10 صور ترصد تطور علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى

تحتفل الفنانة دينا الشربيني اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 34، وهي إحدى النجمات اللاتي أثرن الجدل في الفترة الأخيرة، سواء من خلال أعمالها أو من خلال علاقتها بالمطرب عمرو دياب.





كانت دينا الشربيني في الفترة الأخيرة حديث الرأي العام، خاصة بعد اكتشاف البعض علاقتها بالمطرب عمرو دياب، حتى خرجت العديد من الأقاويل حول ارتباطهما، وهو الأمر الذى لم يقوما بتأكيده أو نفيه في بداية الأمر.





وفاجئ الهضبة عمرو دياب متابعيه بنشر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى احتفالا بعيد الحب وعلق على الصورة " زى مانتى"





ومن ناحية اخرى نشرت الفنانة دينا الشربينى، صورة لها بصحبة الهضبة عمرو دياب، في أحد المطاعم موجهة رسالة رومانسية له في عيد الحب الذي يوافق الجمعة 14 فبراير.





واعترفت دينا الشربيني بحبها لـ عمرو دياب، لأول مرة، وذلك من خلال تعليقها على الصورة قائلة: «الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق مع أسطورة بلدي عمرو دياب، عيد الحب مبروك حبيبي".







