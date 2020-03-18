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برلمان

طلب إحاطة برلماني لنقل كارتة القاهرة الجديدة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:00 ص
طريق
طريق
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أحمد أيمن
أعلن النائب ابراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن نقطة تحصيل الرسوم "الكارتة" التي تم إنشائها عقب تطوير طريق القاهرة السويس الدائري، برسوم قدرها 5 جنيهات يوميا للمرة الواحدة أو 80 جنيها شهريا أو 900 جنيه سنويا من السيارات.

أوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر ينعكس على النقل الجماعي والمواطن محدود الدخل، خاصة في ظل عدم وجود طريق آخر بديل،  بجانب وجود نقطة التحصيل في محافظة واحدة وهي القاهرة، حيث تفصل النقطة القاهرة الجديدة ومدينة الشروق.

وأكد النائب أنه لا يطالب بإلغاء النقطة أو الرسوم لكنه يطالب بنقلها إلى ما بعد مدينة بدر الصناعية بحيث تفصل بين محافظتين بدلا من كونها داخل محافظة واحدة، ومن ناحية آخرى تكون بعيدة عن بدر والمدن الصناعية رفقا بالعمال والموظفين.
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