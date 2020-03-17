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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار في الحوامدية.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:37 م
نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بالحوامدية
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محمد الصاحى

نفذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار بمدينة الحوامدية، وتفقد أعمال رفع مخلفات وتجريد الطرق والشوارع نتيجة آثار سوء الأحوال الجوية لتسهيل حركة المرور.


كما تفقد نائب المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بطريق مصر- أسيوط السريع، وشارع الجمهورية بالمدينه بنطاق مدينة الحوامدية.


كما وجه نائب المحافظ -خلال الجوله - بازاله تجمعات مياه الأمطار وتجريد الطرق والشوارع الجانبية.


رافق نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية لمتابعة أعمال شفط المياه بمدينة الحوامدية، الدكتور أشرف تامر رئيس المدينة، وصبري أبو الدهب مشرف عام المدينة، ونائب رئيس المدينة مجدي محب.

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار في الحوامدية.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار في الحوامدية.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار في الحوامدية.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار في الحوامدية.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار في الحوامدية.. صور
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