الأم المثالية بالسويس.. أرملة منذ 30 عاما.. عاشت على مرتبها وتتمنى رحلة حج





تروى أمينة، أن كفاحها بدأ منذ 30 عاما عندما أصبحت أرملة منذ عام 90، عندما توفى زوجها والذي كان يعمل مهندس زراعى اعمال حرة ولم يترك عائد او معاش سوى بوليسة تأمين تقاضت عنها 36 جنيه شهريا فى ذلك الحين ليعينها على نفقات ابنتيها الاثنين ، حتى قامت باعمال اضافية لتعانيها على أعباء الحياة ، حيث انها تخرجت من تعليم المعلمات دفعة 80 وحصلت على المركز الاولى فقام بتربية رغبتها فى تعيين بمدرسة الامام الشافعي الابتدائية بمحافظة السويس .

وتضيف انها فقدت ابنها الأول بعد ولادته بخمسة أيام، موضحة انها منذ وفاة زوجها بدأت مرحلة الكفاح وسبق لها ان فازت بالمركز الثانى على مستوى مديرية التربية والتعليم كأم مثالية كما فازت بالمركز الأول بمدرستها .

وقالت انها تقدمت بنفسها لمديرية التضامن الاجتماعى بعد ان عملت بصدفة ان يجب تقدم أوراقها لمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة لمديرية التضامن وليس مقر عملها وشجعها ابنتيها على التقديم وساعدوها على تقديم الاوراق بعد بلوغها سن المعاش فى يناير الماضى .

وقالت إنها سعيدة بفوزها بحصولها على المركز الأول بمسابقة الأم المثالية كثمرة لـ كفاحها بعد تربية بنتها وزوجهما وأصبح لديها 4 أحفاد ، مضيفة أن كانت حريصة على تحقيق ابنتيها فى التعليم حصلت الأولى بكالوريوس طب والثانية على ليسانس آداب وتربية.





وقالت إنها تتمنى لقاء رئيس عبد الفتاح السيسى وأداء فريضة الحج ، مضيفة أن تقوم بمرحلة كفاح جديدة برعاية أحفاد عقب قرار تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين لمواجهة فيروس كورونا ومعاونة ابنتيها اللتان خرجتا للعمل .