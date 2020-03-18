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برلمان

قبل نهاية دور الانعقاد.. تعليم البرلمان تسعى لحسم قانون الجودة والاعتماد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:26 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن اللجنة تسعى خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي والأخير من البرلمان إلى حسم مشروعات القوانين الخاصة بالتعليم المؤجلة، وذلك لخدمة القطاع قبل انتهاء البرلمان الحالي.

أعلنت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية للجودة والاعتماد خلال الأيام المقبلة، مطالبة الحكومة بسرعة إرسال التعديلات بجانب قانون التعليم إلى المجلس للمناقشة داخل اللجنة وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأوضحت أن تعديلات قانون هيئة الجودة والاعتماد تهدف إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الدولة.
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