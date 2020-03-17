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محافظات

رحلة الحاجة سهير مع 3 أبناء.. الأم المثالية بالشرقية.. أحد جيرانها قدم لها بالمسابقة تقديرا لكفاحها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، أسماء الأمهات الفائزات بلقب الأم المثالية علي مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ومن بين تلك الأسماء الحاجة سهير سعيد عبد العزيز نبوي والمقيمة بقرية بنايوس بمركز الزقازيق لتكون الفائزة بلقب الأم المثالية علي مستوي محافظة الشرقية.


وحرص موقع "صدى البلد" على رصد قصة فوزها باللقب وكيف قدمت في المسابقة؟ ورصد تفاصيل أكثر عن حياتها الشخصية.

 

فبداية فقد أكدت الحاجة "سهير" في حديثها لموقع صدي البلد أنها مقيمة بقرية بنايوس بمركز الزقازيق وتعمل إدارية بالمدرسة الإعدادية بالقرية ولديها ثلاثة أبناء أكبرهم "أيمن" رائد شرطة بمديرية أمن الشرقية و"أماني" طبيبة علاج طبيعي" وأحمد" محاسب حر وحاصل علي بكالوريوس تجارة إنجليزي.

 

واستكملت الأم المثالية بالشرقية قائلة..إن زوجها توفي في عام 1997 وترك أبنائهما صغارا فكان عمر "أيمن" 11 عاما وأماني "9" سنوات وأحمد"3 سنوات وعكفت علي تربية أبنائها وتعليمهم تعليما متميزا والعبور بهم إلى بر الأمان.

 

أما عن كيفية تقديمها للمسابقة أكدت أن أحد جيرانها يعلم بقصة كفاحها وعرض عليها أن تتقدم بأوراقها بالمسابقة وبالفعل أحضر لها استمارة التقديم وتوجهت الي مقر الشئون الاجتماعية بقرية شيبة بمركز الزقازيق و"الحمد لله" تم تكليل تعبي بالنجاح والتكريم.

 

واختتمت الأم المثالية بالشرقية حديثها متوجهة بالدعاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى جميع القيادات بالدولة المصرية على جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

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