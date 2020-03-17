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برلمان

هل يمكن توقيع عقوبة على ناقل فيروس كورونا عمدًا؟ البرلمان يجيب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
"هل هناك عقوبة على من يقوم بنقل العدوى عمدا إلى شخص آخر في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباءً عالميا؟"، سؤال جاءت إجابته عن طريق لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب.

في البداية، قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك صعوبة في وضع قانون يعاقب من يقوم بنقل العدوى إلى شخص آخر، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الشخص هو من قام بنقل عدوى فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون العقوبات وضع عقوبات صارمة على الجرائم التي يثبت بها تعمد من الطرف الأول مثل جرائم القتل والمخدرات وحالات التلبس وغيرها، متسائلًا: "كيف نثبت جريمة نقل العدوى من مريض إلى شخص آخر؟".

وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: "هناك حالات وضع لها القانون أيضا ضوابط وعقوبات مثل حالات التسمم، فإذا قام شخص بتقديم طعام مسموم إلى شخص العقوبة تصل للسجن، ولكن نقل العدوى صعب إثباته عمليًا".

من جانبها، قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أي جريمة يتم توقيع عقوبات على القائم بها تكون مكتملة الأركان، لافتة إلى أن نقل عدوى الأمراض عمدًا لا يمكن اعتماده كجريمة، فهي غير مكتملة الأركان ويصعب إثباتها.

وأضافت: "هو ينفع لو واحد عطس كح في وش حد نطبق عليه عقوبة؟ صعب جدا طبعا".

وناشدت النائبة المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة، والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة والابتعاد عن المقاهي والأماكن المزدحمة لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.
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