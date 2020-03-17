أبناؤها حاجة تشرف.. رحلة كفاح الأم المثالية بكفر الشيخ على مدار 20 عاما

لم تصدق نفسها عند أخبرها الصحفيون باختيارها أمًا مثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، مرددة الحمد والشكر لله على نعمه وفضله، إنها حورية يوسف مغازي عياد، المقيمة بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، والتي تبلغ من العمر 49 عامًا، ولها قصة كفاح متميزة في تربية أبنائها والعبور بهم إلى بر الأمان، بعد وفاة زوجها منذ 20 عامًا، وكان طفلها الأصغر مصطفى - وقتها- عمره 6 أشهر.





تروى حورية يوسف عياد، الأم المثالية بمحافظة كفر الشيخ، قصة كفاحها في تربية أبنائها لـ"صدى البلد"، قائلة "توفي زوجي الذي كان يعمل بالضرائب العقارية، منذ 20 عامًا، وكان عمري وقتها 29 عامًا، وترك لي معاش بسيط 248 جنيهًا وصل الآن إلى 1800جنيه، مشيرة إلى أن أكبر أبنائي دعاء التي تخرجت في كلية العلوم قسم الكيمياء كان عمرها - وقتها- 8 سنوات".





وتابعت " وكان ابني محمد الذي تخرج في كلية طب الفم والأسنان والآن في مرحلة الامتياز عمره - وقتها- 6 سنوات، ومات والده وهو في الصف الأول الابتدائي الازهري، ومصطفى الطالب بكلية الطب البشري جامعة الأزهر، كان عمره 6 شهور، والحمد لله أولادي جميعًا متفوقون في دراستهم، فالأصغر مصطفى، أحرز المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019، والتحق بكلية الطب.





وأضافت: مات زوجي وأظلمت الدنيا في عيني إلا أن وضعت أبنائي نصب أعيني وحرصت على تربيتهم حسن التربية وإلحاقهم بأفضل الكليات، فقمت بتربيتهم من خلال العمل على ماكينة حياكة بمنزلي لتدبير احتباجاتهم والإنفاق عليهم، وحرصت على تحفيظهم القرآن الكريم كاملًا وغرس القيم والأخلاقيات لديهم والاجتهاد والطموح والتفوق العلمي، حتى التحقوا بأفضل الكليات العلمية المرقومة بجامعة الأزهر الشريف، وهذه هي ثمرة كفاحي وتعبي لديهم.



