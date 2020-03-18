برلمانية: عقوبة نقل العدوى ليست مكتملة الأركان ولا يمكن إقرارها

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أي جريمة يتم توقيع عقوبات عليها لابد أن تكون مكتملة الأركان، لافتة إلى أن نقل عدوى الأمراض عمدًا لا يمكن اعتمادها كجريمة فهي غير مكتملة الأركان ويصعب إثباتها.





وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد" متسائلة:" هل يجوز لو أي شخص عطس.. أو كح في وجه أحد نطبق عليه عقوبة؟.. هذا أمر صعب طبعا".



