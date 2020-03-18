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برلمان

برلمانية: عقوبة نقل العدوى ليست مكتملة الأركان ولا يمكن إقرارها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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حسن رضوان
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أي جريمة يتم توقيع عقوبات عليها لابد أن تكون مكتملة الأركان، لافتة إلى أن نقل عدوى الأمراض عمدًا لا يمكن اعتمادها كجريمة فهي غير مكتملة الأركان ويصعب إثباتها.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد" متسائلة:" هل يجوز لو أي شخص عطس.. أو كح في وجه أحد نطبق عليه عقوبة؟..  هذا أمر صعب طبعا".

وناشدت النائبة المواطنين عدم النزول من المنازل الا للضرورة والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة والابتعاد عن المقاهي والأماكن المزدحمة لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.
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