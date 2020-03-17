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تعليم

بروتوكول لبث مناهج الثانوية العامة على إذاعة شمال سيناء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:13 م
شمال سياء
شمال سياء
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احمد صالح
وقعت مديرية التربية والتعليم مع إذاعة شمال سيناء الإقليمية بروتوكولا لبث دروس اذاعية بنوعيتين (مباشر على الهواء _ مسجلة).

وقال حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، إنه سيتم تقديم البرامج من خلال الإذاعيين أحمد حماد وعلي سالمان.
 
وسيبدأ البث من اليوم الثلاثاء الموافق 2020/3/17م ، وبصورة تجريبيه من الساعه الخامسة الي السادسة مساء كل يوم علي الهواء مباشرة .

وسيتم اتاحة المداخلات للطلاب والسؤال خلال الحلقة من خلال تليفون الاذاعة والرد علي استفسارات الطلبة علي الهواء "مباشر" وسيتم اعاده الحلفات حسب المتاح من الاذاعه ،وكذلك تجميع اي اسئلة للطلاب علي مدار اليوم والرد عليها في حلقة بعنوان س وج.
 
ويتم تسجيل دروس اذاعية من موجهي المواد الدراسيه وحفظها كمكتبة دروس اذاعيه ويعاد بثها، وسيتم إعلان جداول البث بصفه يومية.
 
وتم تجهيز جدول إذاعة المناهج كالتالي:
يوم الثلاثاء ..
لغة عربية للصف الثالث الثانوي العام
لغه عربيه للصف الثالث الثانوي الفني

يوم الاربعاء ..
لغة انجليزيه للصف الثالث الثانوي العام
لغة انجليزيه للصف الثالث الثانوي الفني

يوم الخميس..
لغة فرنسيه للصف الثالث الثانوي

وتقرر ان يكون هذا الاسبوع جميع الدروس علي الهواء مباشرة.
 
واعتبارا من الاسبوع القادم دروس مسجله في جميع المواد
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