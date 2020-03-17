AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بشرى من المصرية للاتصالات لمستخدمي الإنترنت الأرضي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أنه سيتم إرسال رسائل نصية عبر هواتف المحمول من الشركة تباعا تفيد زيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي.


وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان الشركة بدأت بالفعل فى ارسال الرسائل الى بعض العملاء وخلال الساعات القادمة سوف يأتي تباعا للعملاء ما يفيد بذلك.


ونصت الرسالة المرسلة، على الاتى: "في إطار توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة إضافة 20% من سعة الاستخدام مجانا "30 جيجا بايت" صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ إضافتها، لمتابعة الاستهلاك يرجى تحميل تطبيق MY WE".


وكانت المصرية للاتصالات  أعلنت اليوم عن زيادة سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدمة لعملائها وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون المصرية للاتصالات هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقوم بتنفيذ المبادرة.


وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة حرصت على التنفيذ الفوري لزيادة باقات الانترنت المقدمة للعملاء بنسبة 20% حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب متابعة دروسهم عبر منظومة التعلم عن بعد دون تحميلهم أعباء إضافية. 


وأضاف حامد أن تنفيذ المبادرة بدأ اليوم، وأن العملاء سوف يتلقون رسائل نصية لإعلامهم بزيادة سعات باقاتهم الحالية بنسبة 20%، وتلك الباقات الإضافية ستكون صالحة لمدة 30 يومًا.


وأوضح حامد أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.


وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت عددًا من المبادرات لدعم عملية التعليم عن بعد كان من أبرزها إضافة  20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية من فاتورة يناير.. كيف وحدت المصرية للاتصالات الباقات الأساسية للتليفون الأرضي؟

وزير الاتصالات يتفقد موقعين ضمن أعمال التحول الرقمي بالدقهلية..صور

هدية.. زيادة 20% في سعات التحميل الشهرية لاشتراكات الإنترنت المنزلي مجانا

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة لطلبة الجامعات المصرية.. شاهد

3 مبادرات.. الاتصالات تفاجئ طلبة الجامعات والمدارس بعد تعليق الدراسة

رب ضارة نافعة.. مزايا جديدة في الإنترنت بسبب كورونا

ترشيحاتنا

لو زورت الدقهلية والمنيا ودمياط.. ماذا ستفعل لمواجهة كورونا

قرار جديد بشأن المصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر قبل 19 مارس

مضاعفة العقوبات.. قرار جديد من فايلر ضد رمضان صبحي وبادجي.. تفاصيل

بـ فستان جلد فوق الركبة.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة مختلفة

متطوعون يخضعون للقاح تجريبي.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

الصين تعلن تجربة لقاح كورونا الجديد على البشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره أكثر من مليار جنيه.. انقلاب يخت فاخر خاص بأمير سعودي

تخفيضات جديدة لسيارات ام جي mg في مصر.. صور

في ظل أزمة كورونا.. احتياطات مشددة لمنع سرقة ورق التواليت.. شاهد