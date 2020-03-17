بشرى من المصرية للاتصالات لمستخدمي الإنترنت الأرضي



وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان الشركة بدأت بالفعل فى ارسال الرسائل الى بعض العملاء وخلال الساعات القادمة سوف يأتي تباعا للعملاء ما يفيد بذلك.

ونصت الرسالة المرسلة، على الاتى: "في إطار توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة إضافة 20% من سعة الاستخدام مجانا "30 جيجا بايت" صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ إضافتها، لمتابعة الاستهلاك يرجى تحميل تطبيق MY WE".

ونصت الرسالة المرسلة، على الاتى: "في إطار توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة إضافة 20% من سعة الاستخدام مجانا "30 جيجا بايت" صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ إضافتها، لمتابعة الاستهلاك يرجى تحميل تطبيق MY WE".

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت اليوم عن زيادة سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدمة لعملائها وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون المصرية للاتصالات هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقوم بتنفيذ المبادرة.









وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة حرصت على التنفيذ الفوري لزيادة باقات الانترنت المقدمة للعملاء بنسبة 20% حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب متابعة دروسهم عبر منظومة التعلم عن بعد دون تحميلهم أعباء إضافية.









وأضاف حامد أن تنفيذ المبادرة بدأ اليوم، وأن العملاء سوف يتلقون رسائل نصية لإعلامهم بزيادة سعات باقاتهم الحالية بنسبة 20%، وتلك الباقات الإضافية ستكون صالحة لمدة 30 يومًا.









وأوضح حامد أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.









وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت عددًا من المبادرات لدعم عملية التعليم عن بعد كان من أبرزها إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.