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اقتصاد

خبير مالي: بسبب كورونا لن ينجو أحد.. لا الصين بإنتاجها ولا أمريكا بملياراتها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:03 م
امريكا فى مواجهة
امريكا فى مواجهة الصين
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علياء فوزى
قال محمد سعيد، الخبير المالي إن الأسواق العالمية تشهد حالة من الضبابية غير مسبوقة بسبب انتشار فيروس كورونا و تحوله إلى وباء عالمي.

وأضاف "سعيد"  فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك إجراءات احترازاية اتخذتها دول العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا، مؤكدا أنه لن تنجو أي دولة من تحقيق خسائر فادحة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع "سعيد": "كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أسرع الدول تحركا تلك الإجراءات رغم وصول الفيروس إليها متأخرا، وأن الرئيس الامريكى كان دائما على خلاف مع رئيس الفيدرالي الأمريكي بسبب السياسات النقدية وخاصة سعر الفائدة و بالفعل ودخول الفيروس قلب المعادلة لصالح دونالد ترامب، وتم خفض الفائدة لصفر بالاضافة الى قراره بضخ 700 مليار دولار فى الأسواق المفتوحة وشراء الاسهم والأصول على مدار الشهرين القادمين فضلا عن 50 مليار دولار لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، ورغم ذلك الأسواق لا تستجيب فمؤشر دوا جونز خسر نحو 2000 نقطة ومازال هناك انهيارات فى اسواق المال العالمية.

وكشف سعيد، أنه على الرغم من أن الصين واجهت كورونا فى مراحله الأولى و تصدت له و هي الآن في مرحلة الانحصار، وبدء عودة عمل المصانع بطاقة 60% الا أن فى ظل تراجع التبادل التجارى اغلاق الحدود بين الدولة فلا قيمة للانتاج و سيتأثر الاقتصاد الصينى بشكل كبير كون الصين المصدر الاول فى العالم، فالدول الان منغلقة على نفسها كأننا عدنا الى العصور الحجرية الطيران توقف و السماوات اصبح فارغة و حركة التجارة عبر الموانئ ستتراجع بشكل حاد خلال الايام القادمة.

أكد سعيد ، الوقت مازال مبكرا لمعرفة الاقتصاد الذى سيصمد فى مواجهة كورونا فكل يوم المتضررين فى زيادة و ضحايا جدد ينضمون الى القدامى، حتى الاجراءات الوقائية ليس حلا ، الخروج من هذا المأزق يتطلب ايجاد مصل لعلاج كورونا غير ذلك فهى حلول مؤقتة ولن تصمد كثيرا.
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