للوقاية من كورونا والطقس السيئ.. مطالب برلمانية بالتدريس أونلاين للجامعات

في ظل إجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، اقترح نواب لجنة لجنة التعليم بالبرلمان الاعتماد على نظام التعليم عن بعد بالجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يؤجل تطبيقه بالمدارس لحين تأهيل الطلاب وتدريب المدرسين.





يأتي ذلك بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين بدأت من الأحد الماضي، لحماية الطلاب من فيروس كورونا.





وقال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن التعليم عن بعد نظام جيد ومعمول به في دول الخارج، بجانب عدد من الجامعات الأجنبية داخل مصر ومن ضمنها الجامعة الأمريكية، حيث تم تكليف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة -ومن ضمنهم أنا- بإلقاء المحاضرات أونلاين، نظرا لظروف الطقس السيئ التي شهدتها مصر مؤخرا.





وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق هذا النظام في مصر خاصة بالمدارس يحتاج إلى عدد من الشروط والمعايير الواجب توافرها أولا، أبرزها تأهيل المدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النظام، خاصة في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة، بجانب تأهيل الطلاب أيضا، وأخيرا إنشاء سيستم واضح يحكم التدريس أونلاين.





بدورها طالبت النائبة ماجدة نصر، نظيرته باللجنة، بتعميم نظام التعليم عن بعد بكافة الجامعات المصرية خاصة في ظل الظروف الحالية وتزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن النظام مطبق في عدد من الجامعات ومنها جامعتي المنصورة والمصرية التكنولوجية.





واستعرضت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، فوائد التعليم أونلاين ومنها إكساب الطالب المهارات التكنولوجية الحديثة التي تؤهله لسوق العمل، الجمع بين وسائل التعليم التقليدية والتقنية بما يعرف بالتعليم المدمج، فضلا عن القضاء على ظاهرة تكدس الطلاب بالجامعات، وإتاحة مناخ هادئ يمكن الطالب من الاستيعاب والفهم.