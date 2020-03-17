سعره أكثر من مليار جنيه.. انقلاب يخت فاخر خاص بأمير سعودي

انقلب يخت فاخر يملكه أمير سعودي وتبلغ قيمته 65 مليون جنيه استرليني أثناء رفعه من الماء للقيام ببعض الإصلاحات، فوق ميناء في أثينا باليونان مما تسبب في خسائر فادحة.

يبلغ ارتفاع اليخت الذي هو عبارة عن فندق يدعى «نورة الرياض» حوالي 230 قدمًا، ويضم بداخله 11 كابينة تتسع لما يصل إلى 18 ضيفًا.

بالإضافة إلى جناح رئيسي وقاعة خاصة بكبار الشخصيات، يمتلك اليخت الأمير السعودي «تركي بن ​​محمد بن فهد آل سعود».

ويزن حوالي 1415 طنًا، يوجد على سطح اليخت الفاخر البالغ قيمته 65 مليون جنيه استرليني (ما يعادل حوالي مليار و200 ألف جنيه مصري)، واليخت مزود بسينما وجاكوزي على متنه وفقًا لصحيفة مترو.

ولكن انتهى الأمر بالغرق جزئيًا تحت الماء بعد وقوع حادث في أثينا باليونان، عندما تم رفعه من الماء للقيام ببعض الأعمال مما تسبب في الكثير من الخسائر.

بدأ الحادث عندما مال اليخت بزاوية 45 درجة فملأت المياه جميع الطوابق، ولا يُعتقد أنه حدثت أي إصابات أو أي تلوث بحري ناتج عن الحادث.