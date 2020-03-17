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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس هيئة حماية الشواطئ لبحث سبل التعاون

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء بالمهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بديوان عام المحافظة. 

حيث  ناقش اللقاء  عددا من  الموضوعات المتعلقة بالشواطئ و حمايتها بالمحافظة الساحلية، من خلال أسس وضوابط بيئية للحفاظ على الشاطئ. 

واستعرض رئيس الهيئة مع محافظ بورسعيد آخر مستجدات أعمال تطهير البواغيز  والمدة الزمنية للانتهاء من الأعمال .

وأكد رئيس الهيئة، أن هناك تنسيقا كاملا مشتركا ما بين المحافظة والهيئة فى إطار خطط حماية الشواطئ، من خلال وضع حزمة دراسات فنية و بيئية. 

حضر اللقاء كل من المهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة.
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