محافظ بورسعيد يلتقي رئيس هيئة حماية الشواطئ لبحث سبل التعاون

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء بالمهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بديوان عام المحافظة.





حيث ناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالشواطئ و حمايتها بالمحافظة الساحلية، من خلال أسس وضوابط بيئية للحفاظ على الشاطئ.





واستعرض رئيس الهيئة مع محافظ بورسعيد آخر مستجدات أعمال تطهير البواغيز والمدة الزمنية للانتهاء من الأعمال .





وأكد رئيس الهيئة، أن هناك تنسيقا كاملا مشتركا ما بين المحافظة والهيئة فى إطار خطط حماية الشواطئ، من خلال وضع حزمة دراسات فنية و بيئية.



