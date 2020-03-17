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أبو سعدة: قطر وتركيا تمولان منظمات حقوقية دولية لإصدار تقارير ضد مصر ..فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولى
قال الدكتور حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تركيا وقطر من خلال تمثيلهم فى المجلس الدولىى لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة يدعمون عدد من المنظامت غير الحكومية لتردد افكارهم وإظهارها للرأى العام الدولى لتشويه صورة مصر، لافتًا إلى ان جميع هذه التنظيمات ممولة من قطر وتركيا.

واضاف الدكتور حافظ ابو سعدة، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، ان تركيا من الدول شديدة الانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد إدعاء محاولة الانقلاب التى تم تنفيذها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تم القبض على 162 الف شخص فى يوم واحد.

وأوضح ان هناك 300 امرأة تم القبض عليها، و120 إعلامية وصحفية فى تلك الايام، مؤكدًا أن أردوغان يمول مليشيات إرهابية فى سوريا وليبيا ويهدد بها مصر.

وأشار إلى ان قطر وتركيا تمول منظمات حقوقية دولية لاصدار تقارير ضد الدولة المصرية، مضيفًا أن تركيا من الدول التى تنفذ انتهاكات عدة ضد شعوبها وشعوب الدول العربية.

وأوضح أن هناك إدانات فى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولى تجاه تركيا لانتهاكاتها فى مجال حقوق الإنسان، ولكن لم يتم فرض عقوبات عليها حتى الان.
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