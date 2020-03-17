شاهد.. أحمد العوضي في كواليس تصوير مسلسل الاختيار

نشر الفنان احمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة داخل كواليس مسلسل الاختيار المقرر عرضه في رمضان 2020.





كان قال العوضي خلال لقائه في برنامج مساء "دي إم سي": "إنني أقوم الآن بتصوير مسلسل الاختيار للعرض في رمضان 2020 ، وأقوم بالتصوير مع النجم أمير كرارة كما أنه سيكون من أهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان إن لم يكن أهمها".

وأوضح أحمد العوضى ، أن دوره في المسلسل هو شخصية هشام عشماوى الإرهابي كما أنه متخوف من تمثيل هذه الشخصية بسبب كره الناس لها.





المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".