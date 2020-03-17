AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد العوضي في كواليس تصوير مسلسل الاختيار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:06 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
Advertisements
محمد نحلة

نشر الفنان احمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة داخل كواليس مسلسل الاختيار المقرر عرضه في رمضان 2020. 


كان قال العوضي خلال لقائه في برنامج مساء "دي إم سي": "إنني أقوم الآن بتصوير مسلسل الاختيار للعرض في رمضان 2020 ، وأقوم بالتصوير مع النجم أمير كرارة كما أنه سيكون من أهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان إن لم يكن أهمها".

 

وأوضح أحمد العوضى ، أن دوره في المسلسل هو شخصية هشام عشماوى الإرهابي كما أنه متخوف من تمثيل هذه الشخصية بسبب كره الناس لها.


المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".
View this post on Instagram

الإختيار 🔥🔥

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

دينا فؤاد تجسد شخصية زوجة عشماوي في "الاختيار"

أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة

أحمد العوضي يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. فيديو

أحمد العوضي يستعد لمسلسل الاختيار بهذه الطريقة.. فيديو

فيديو.. أحمد العوضي يمارس رياضة البوكس في الجيم

ترشيحاتنا

بطريقة ساخرة.. تعليمات أحمد الفيشاوى لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكترونى لمدة شهر

انهيار نظام المرشد.. هل قًرب كورونا الإيرانيين من هذه اللحظة ؟

لأول مرة.. لقاح ضد كورونا يدخل جسد 3 متطوعين.. فيديو

التزم بالقواعد الصحية.. وزير الخارجية يرتدي قناعا على الوجه احترازا من كورونا

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره أكثر من مليار جنيه.. انقلاب يخت فاخر خاص بأمير سعودي

تخفيضات جديدة لسيارات ام جي mg في مصر.. صور

في ظل أزمة كورونا.. احتياطات مشددة لمنع سرقة ورق التواليت.. شاهد