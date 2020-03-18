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برلمان

برلمانية تكشف هدف صحيفة جارديان من نشر شائعات ضد مصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:12 ص
صحيفة الجارديان
صحيفة الجارديان
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حسن رضوان
وصفت عبلة الهواري عضو مجلس النواب، ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن هناك 19 ألف مصاب بفيروس كورونا فى مصر بالأخبار الكاذبة العارية من الصحة، مؤكدة أنه ليس هناك مصلحة لمصر من عدم إظهار عدد الحالات المصابة من فيروس كورونا.

وأكدت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن  هناك عددا من وسائل الإعلام العالمية ومنها صحيفة الجارديان البريطانية دأبت على نشر مثل هذه الأكاذيب والأخبار المفبركة ضد مصر، لافتة الي ان الشعب المصري أصبح لديه الوعي والثقافة الكفاية لفلترة الأخبار الكاذبة وعدم تصديق مثل هذه الادعاءات المغرضة والشائعات التي تستهدف زعزعة كيان المصريين.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي ان  التقارير التي تروجها " صحيفة الجارديان" هدفها إثارة الفزع والرعب كما أنها تدس السم في العسل.


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