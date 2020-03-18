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برلمان

برلمانية: السلع متوفرة ولا يوجد حاجة لشراء كميات كبيرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:01 ص
سلع
سلع
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حسن رضوان
طالبت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الطبية، مؤكدة أن جميع السلع موجودة ولا يوجد داعي لشراء كميات كبيرة من المنتجات الغذائية او الطبية.

واكدت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة من اجل عدم انتشار فيروس كورونا في الجمهورية، اضافة إلى أن القيادة السياسية اتخذت عدة اجراءات صارمة للوقاية من الفيروس مثل إلغاء الشيشة والمقاهي وتعليق الدراسة وغيرها.

وعلقت النائبة على  ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن هناك 19 ألف مصاب بفيروس كورونا فى مصر بالأخبار الكاذبة والمفبركة وليس لها أساس من الصحة
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