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أخبار العالم

بعد إصابة 324 إسرائيليا.. الاحتلال يوقف المواصلات العامة بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:17 م
بعد إصابة 324 إسرائيلي..
بعد إصابة 324 إسرائيلي.. الاحتلال يوقف المواصلات العامة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 324، من بينهم 5 حالات خطيرة، و299 حالة طفيفة، و9 حالات متوسطة، إلى جانب تعافي 11 حالة.

وأعلنت الصحة تعليمات جديدة متعلقة بالمواصلات العامة، وتقضي بتوقف المواصلات العامة بدءا من الساعة 22:00، وغدا بدءا من الساعة 20:00 وحتى ساعات الفجر. كذلك ستتوقف المواصلات العامة العمل في نهاية الأسبوع، بدءا من الساعة 20:00 لتعود إلى العمل فجر يوم الأحد.

وشددت الصحة القيود على إجراءات منع انتشار فيروس كورونا ومن بين التعليمات الجديدة التي نشرتها الوزارة، بأنه "يُمنع الخروج من البيت، باستثناء حالات تستوجب ذلك – العمل بموجب القيود المقررة وتفاصيلها فيما يلي وبموجب أنظمة ستنشر بشكل منفصل، التزود بالطعام، الدواء، خدمات طبية وخدمات ضرورية أخرى".

وطالبت الوزارة بعدم الخروج من البيت إلى المتنزهات، حدائق الألعاب، شاطئ البحر، برك السباحة، المكتبات العامة، المتاحف، المحميات الطبيعية والحدائق أو مناطق عامة أخرى، باستثناء خروج أولاد في إطار العائلة فقط أو مع حيوانات، بشكل فردي.

وأضافت الوزارة أنه "يُمنع عقد دورات أبدا، ولو حتى بأقل عدد من المشاركين، وبضمن ذلك دورات رياضية ومعاهد رياضية. ويسري ذلك على الدورات التي تُنظم في أطر عامة أو خاصة. وبالإمكان ممارسة نشاط رياضي ليس ضمن مجموعة ويضم 5 أشخاص والحرص على مسافة مترين بين شخص وآخر".

وحسب التعليمات الجديدة، فإنه "ينبغي الحفاظ على العلاقات الاجتماعية من خلال وسائل الاتصال عن بعد والامتناع عن استضافة أصدقاء وأفراد عائلة لا يسكنون في البيت". كما طالبت التعليمات الجديدة المسنين والمرضى المزمنين بالامتناع عن مغادرة بيوتهم واستضافة أشخاص.

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