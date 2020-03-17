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محافظات

ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:18 م
حملة مكبرة على المقاهي
حملة مكبرة على المقاهي
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كتب محمد الغزاوى
قامت حملة مكبرة من حي المناخ ببورسعيد، بالمرور بنطاق حى المناخ بامتداد شارع سعد زغلول وبمنطقة قشلاق السواحل وبمنطقة ٢٣ ديسمبر والنشار واللنش حيث تم المرور على المقاهى والكافتريات ومصادرة ١٣٠ شيشة والأدوات المستخدمة معها بعدد من المقاهي والكافتريات بنطاق حى المناخ .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قام حى المناخ بشن حملة مكبرة علي المقاهي والكافتيريات بقيادة  الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ .

تأتى هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا منع الشيشة بالمقاهي والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد رئيس حى المناخ بأن الحملات والمتابعات اليومية مستمرة بالمرور على الكافتريات والمقاهى بنطاق حى المناخ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
ضبط 130 شيشة والأدوات المستخدمة خلال حملة مكبرة في بورسعيد
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