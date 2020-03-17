بعد تعليق الدراسة.. وسيلة واحدة يدرس بها طلاب التعليم الفني بعيدا عن مدارسهم





حيث قال وزير التربية والتعليم : طلاب التعليم الفني سيكون اعتمادهم الأساسي وقت تعليق الدراسة على فيديوهات القنوات التعليمية .









وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن التعليم الفني به العديد من التخصصات التي تضمن بداخلها أكثر من 200 منهج دراسي مختلف ، وبالتالي يصعب إتاحة مراجع لكل هذه التخصصات بشكل إلكتروني غير في القنوات التعليمية .





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى الإدارة المدرسية وتتولى إدارة المدرسة متابعة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بكل دقة مع إعداد تقرير أسبوعي عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه العام، لعرضها على مدير عام تنمية المادة المختص بوزارة التربية والتعليم.





وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية اليوم، إلى أنه سيقوم مديري المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إدارات المدارس ستتولى تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توثيق ذلك وإرساله إلى مدير المديرية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الآليات الدراسية التي سيتعامل بها طلاب التعليم الفني خلال فترة تطبيق القرار الصادر بتعليق الدراسة في المدارس لمدة اسبوعين ابتداء من الأحد 15 مارس 2020.