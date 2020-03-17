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أخبار البلد

شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:22 م
احمد أبوشوشة
واصلت كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة النقل جهودها في أعمال التعقيم والتطهير، حيث استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة والتطهير المستمر للمحطات، وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

كما واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم  المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

كما واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت جهودها لتطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات وارتداء جميع العاملين والمتعاملين مع الجماهير ارتداء الكمامات وتطهير شباك التذاكر وأماكن الانتظار.
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت
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