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محافظات

الأم المثالية في الغربية.. الحاجة أمينة والدة شهيد زفتى تروي كواليس استشهاد ابنها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:17 م
الأم المثالية في
الأم المثالية في الغربية
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أحمد على

أكدت الحاجة أمينة فتحي هلال الفائزه فى مسابقة الأم المثالية، أنها واصلت طوال حياتها جهدا وعناء كبيرا فى تحمل مسئولية وتربية 3 شباب منذ مراحل الصغر حتى كبروا على الأخلاق الحميدة وأداء فروض الصلاة في أوقاتها طوال أكثر من 25 سنة".


وتعد الأم المثالية، والدة الشهيد ضابط صف "عمر شعبان قطر" بقوات الصاعقة المصرية بمحافظة شمال سيناء، ابن قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية والذي استشهد يوم التاسع من نوفمبر عام 2019 ودفن بمقابر العائلة بذات القرية.


أوضحت أم الشهيد، أن ابنها عمر أصغر أبنائها وكان دائم على الصلاة وحفظ القرآن وكان يؤذن بمسجد المنطقة، كنت اتحدث إليه دائما لتقديم طلب لنقله من منطقة رفح خوفا عليه، ولكن رفض الانتقال وأصر على محاربة الإرهاب.


وأعربت أن نجلها تمني الشهادة منذ التحاقه بالقوات المسلحة، مستشهدة أنه خلال يوم استشهاده كان يوم إجازته وكان يوجد مداهمة وتعرض أحد زملائه لوعكة صحية وأصر عمر على الخروج للمداهمة مكانه.


وأكدت أن سعادتها بالغة بتكريم رب العباد لها بوهبها مكانة في الدنيا وهي والدة الشهيد والتي ستظل تفتخر به طوال حياتها، مضيفة أنها سعيدة بهذا التكريم من الدولة التي لا تنسى أبناءها الشهداء وأسرهم في جميع المناسبات التي تمر بها.


كما وجهت أم الشهيد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بضرورة الاهتمام الكبير بأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحماية عرضه وشرفه.


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