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محافظات

ماما زوزو.. الأم المثالية الأولى في بني سويف التي حاربت السرطان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:21 م
الأم المثالية الأولى
الأم المثالية الأولى في بني سويف
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محمد عبد الحليم

فازت الحاجة زينب عبدالحميد الشيخ فايزي  الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف والأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية  والشهيرة  بـ "زوزو الشيخ" او "ماما زوزو"  كما يحلو لها أن يطلق عليها  البعض.


وهي من مواليد 13/1 1940 هي زوجة المرحوم المهندس محمد حمدي احمد ابو الشيخ حاصل على ثانوي عام فرنسي ربه منزل وتعمل رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات بمحافظة بني سويف تزوجت زوزو الشيخ من المهندس محمد حمدي أحمد أبو الشيخ ورزقها الله بطفلين و قامت بتربيتها تربية حسنة حتى تخرجا من الجامعة وهما المهندس مدني "حازم"  محمد حمدي أحمد أبو الشيخ مدير عام سابق بشركة المقاولون العرب حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة 1981 والثاني هو الطبيب  بشرى "سامح "محمد حمدي أبو الشيخ المدير الإقليمي  بمعامل البرج بدول الخليج وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1988 وشهادة ماجستير طب الأطفال و ماجستير التحاليل الطبية.

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وتقول ماما زوزو أصبت بمرض السرطان وحاربت المرض وقمت برعاية أولادي والسهر على راحتهم مشيرة  إلى أن زوجها ترك لها تربية الأولاد نظرا لظروف عمله فقد كان يعمل وكيل أول وزارة في إحدى الهيئات الحكومية في محافظة غير  محافظة بني سويف.


وتضيف ماما زوزو عمل زوجي خارج المحافظة أدى إلى زيادة العبء على حيث كنت أقوم بدور الأب والأم في هذه الفترة  الحرجة للأبناء مشيرا إلى أن زوجها دفعا الى العمل الاجتماعي التطوعي.


وتكمل  ماما زوزو الفضل يرجع الى زوجي في العمل التطوعي حيث إنه البطل الحقيقي الذي علمني الخدمة العامة وكان له شعار في البيت مكتوب يقول فيه "إن لم تكن هناك فئة تعطي للمجتمع بلا مقابل فعلي الفقراء السلام".


وتضيف ماما زوزو قمت بكفالة و تربية وتعليم 5 فتيات أيتام تربية كاملة فى منزلى على فترات متتالية لمدة 25 عاما وقمت بتزويجهم جميعا وقاموا بتكوين أسر مستقرة وهم الآن في أفضل حال .


وتضيف ماما زوزو تعرض زوجي في سن مبكر أثناء فترة عمله لمرض الزهايمر مما اضطره إلى تسوية معاشه في سن مبكر حيث كان يحتاج إلى رعاية وعناية  شديدة واستمر هذا المرض حتى وفاته عام1999.


وتقول ماما زوزو لم يتوقف دوري عند هذا الحد بل التفرغ للعمل الاجتماعي التطوعي حيث كنت نائبة البرلمان لمدة دورتين وكذلك رئيسا لمجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات ببني سويف وهي إحدى الجمعيات الرائدة على مستوى المحافظة التي تتميز بوجود بارز  ومميز.


وتعد  ماما زوزو رائدة العمل الاجتماعي التطوعي في محافظة بني سويف على مدار 42 عاما حيث عملت أمين مساعدة المرأة  على مستوى المحافظة عام 1976 و أمينة المرأة بالمحافظة لمدة ستة عشر عاما وعضو الامانة العامة للمرأة بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو مجلس الشعب من 1984 الى 1987 و من عام 2000 إلى عام 2005 بالانتخاب.


وتضيف ماما زوزو عملت عضوا بالمجلس القومي للمرأة وعضو مجلس اداره في بعض الجمعيات الأهلية وساهمت في تأسيس بعض الجمعيات الأهلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك عضو في لجنة التسيير الوطنية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتضيف ماما زوزو مثلت منظمات المجتمع المدني في عدة مؤتمرات و سافرت الى دول عدة مثل الهند وبنجلاديش والبحرين وسوريا و تونس و امريكا و شاركت في الإعداد والحضور المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 والمؤتمر الدولي للمرأة في بكين عام 1995 كما سافرت مع وفود  لمجلس الشعب ممثلة للمرأة البرلمانية في دول نيجيريا وسوريا وقطر ومثلت المرأة البرلمانية المصرية في مؤتمر لبنان لدعم المرأة الفلسطينية وسافرت  الى الولايات المتحدة الأمريكية لشرح تجربة المرأة المصرية في الانتخابات.


كما تم تكريمى أكثر من مرة من جهات مختلفة لإعطاء المتميزين  في خدمة قضايا المجتمع كما تم تكريمى من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة في المؤتمر السنوي الرابع كما تم تكريمي من المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة في احتفال يوم النيل عام 2010 وتختتم  ماما زوزو من أهم هواياتي هي القراءة وكتابة الشعر في المناسبات المختلفة والإلقاء .


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