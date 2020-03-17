إلغاء الأسواق الأسبوعية وحظر الشيشة بالمقاهي في الفيوم

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلغاء الأسواق والسويقات الأسبوعية بمراكز المدن والوحدات المحلية بشكل نهائي، من الآن وحتي إشعار آخر، وكذلك حظر تدخين الشيشة فى كافة المقاهي، موجهًا شرطة المرافق والوحدات المحلية بالمرور الدوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





جاء ذلك تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رقم 719 لسنة 2020 بشأن الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





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وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تطهير كافة المصالح والمؤسسات بصورة دورية مع التنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة دائمة، وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصورة دورية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه "الأنصاري" مديريات الزراعة والطب البيطري والصحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال تعقيم كافة الأماكن العامة بشكل دوري مستمر، كما كلف مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.