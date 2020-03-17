رحلة كفاح .. الأم المثالية بالدقهلية: ربيت أولادي حتى تخرجا من كلية الطب والصيدلة

لم تنل هذا اللقب من فراغ فهى زوجة أصيلة وأم عظيمة ساندت زوجها في أزمته الصحية وعلمت أبناءها أفضل ما يمكن إنها "ماجدة عبد المجيد أحمد مشعل" ذات الـ 55 عاما .





اختيرت "ماجدة عبدالمجيد" الأم المثالية على مستوى المحافظة ومن ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وهي ابنة قرية كفر الشيخ عطية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية حيث تعمل كاتبة بمعهد الضهرية الإبتدائى.





وتروي الأم المثالية قصة كفاحها قائلة: "أصيب زوجى علاء محمد العجوز 64 عاما والذى كان يعمل بمجلس المدينة بإصابة خطيرة بظهره منذ 25 عاما وظل طريح الفراش وذهبنا للعديد من الأطباء لكن دون جدوى، تمنيت كثيرا ان ان يقوم كما كان وحاولت المستحيل دون جدوى وارتضيت بقدرنا سويا وكرَّست كل وقتى من أجله هو وأبنائي محمد ونهال حتى تخرجا وأصبح محمد طبيب أسنان ونهال صيدلانية".





وواصلت "بفضل الله سبحانه تمكنت أن اقوم برعاية زوجى والذهاب معه للأطباء فى اى مكان كما تمكنت من رعاية أبنائي اللذين ساندانى بتفوقهما حيث اجتهدا وتخرج محمد من طب الأسنان وعين معيدا بجامعة الأزهر كما من الله علينا بزواجه ولديه طفلين أما نهال فتخرجت وأصبحت صيدلانية بمستشفى كفر الشيخ عطيه وتزوجت أيضا ولديها طفلين وأكرمني الله بهم جميعا "تعبي جاب فايدة وشوفتهم دكاترة وشوفت احفادى ومشرفنى انا ووالدهم دايما".





وتضيف قائلة "المعهد اللي أنا شغالة فيه هو اللى قدم أوراقى للتضامن علشان المسابقه وفوجئت بمندوبه من الوزارة تحضر إلينا لترى قصة كفاحى على الطبيعه حتى فوجئت بانهم اختارونى الأولى على مستوى الدقهلية ومن ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية والحمد لله انا سعيدة باللقب وسعيدة أكثر إن ربنا كرمنى قبلها بأولادى وزوجى وأنا بتمنى انى احج واشوف مصر بخير".





ويضيف زوجها ويدعى علاء محمد العجوز "انا في غاية السعادة بفوز زوجتى باللقب فهى تستحق اكثر من ذلك لانها تعبت كثيرا ،25 عاما من الكفاح من أجلي وأجل أبنائها لم تمل يوما بل كانت صبورة معي جزاها الله كل الخير وبارك فيها وفى أسرتى، نعم الزوجة المكافحة التى تحملت".





وتضيف ابنتها الصيدلانية نهال" امى رمز العطاء والوفاء ما فعلته مع ابى ومعنا كان رمزا لكل معاني التضحية وقفت معنا كثيرا وسهرت وتعبت حتى تخرجنا انا وشقيقى محمود جزاها الله كل الخير، لم تحرمنا هى ووالدى من اى شئ نطلبه ولم يقصرا معنا شكرا لامى وشكرا لابى".