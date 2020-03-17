محافظ الفيوم يتفقد محطات رفع مياه الصرف الزراعي على بحيرة قارون

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد محمد فاروق رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، عددًا من القرى بمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، للوقوف على الأعمال والإجراءات التي تم القيام بها لرفع الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وارتفاع مناسيب المياه بالمجاري المائية خلال الأيام السابقة.





وزار الأنصاري محطتى رفع مياه الصرف الزراعي على مصرفي القاطع الشرقى والقاطع الغربي على بحيرة قارون، للتأكد من عملهما بطاقتهما المعتادة، بجانب تفقد محطة كهرباء شكشوك.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت عزبتى عبد العظيم وربيع سلطان بسنورس، للتأكد من انخفاض منسوب المياه بالمجرى المائي المار بقرية ربيع سلطان موجهًا بسرعة تطهيره وتعميق مجراه تجنبًا لغرق الأراضى والمنازل المتاخمة، فضلًا عن تفقد مصرف البطس بعزبة عبد العظيم لمتابعة أعمال تعميق مجراه وتعلية جسوره، التى تمت خلال الثلاث أيام الماضية للحد من غرق القرى والعزب المتاخمة له.





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كما شملت الجولة تفقد محطتي رفع مياه الصرف الزراعي على مصرفي القاطع الشرقى والقاطع الغربي على بحيرة قارون، وأكد المحافظ على عملهما بطاقتهما المعتادة، للتخلص من مياه الصرف الزراعى الزائد، لحين استقرار الأوضاع المناخية وعودة مناسيب المياه إلى أوضاعها الطبيعية.





وأضاف المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم تفقد محطة كهرباء شكشوك على ضفاف بحيرة قارون بنطاق مركز أبشواي، ووجه بسرعة رفع تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة والعمل على تشغيل المحطة بطاقتها المعتادة، كما تفقد عزبة اللوكاندة التابعة لقرية الخالدية، لمتابعة عمل الفتحات التى تم إنشاؤها بمصرف الوادى لتقليل ارتفاع منسوب المياه به للحد من غرق الأراضي والقرى المتاخمة له.





كما تضمنت الجولة عدد من المناطق بمركز يوسف الصديق، للوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها خلال فترة تساقط الأمطار، وتفقد منازل الأسر المضارة بوادي النزلة جراء هطول الأمطار، فضلًا عن تفقد التجهيزات التي تمت بمركز شباب السنجق بأبشواي لاستقبال تلك الأسر.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع كافة الآثار الناجمة عن الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، والعمل على التخفيف على المواطنين ومساعدة المتضررين منهم بسبب الأمطار، مشددًا على التنسيق الدائم بين مختلف الجهات لإنجاز الأعمال ورفع كافة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئ.