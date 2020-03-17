الأم المثالية في البحيرة: أبنائي الثلاثة أطباء وأقيم مع رفيق عمري بالمستشفى

تفاجأت تحية محمد عبد الفتاح حمزة ابنة قرية الطيرية بمركز كوم حماده ، بخبر حصولها على لقب الأم المثالية لعام ٢٠٢٠م أثناء مرافقتها لزوجها المريض بداخل أحد مستشفيات مدينة كوم حمادة وغمرت الفرحة قلبها الحزين على زوجها المريض.





وسيطرت حالة من الدهشة والفرحة على تحية الأم المثالية فور علمها بهذا الخبر حتى زفته لنصفها الآخر زوجها المريض الحاج سيد الدمنهوري ليشاركها فرحتها وهو طريح الفراش مريضا بداخل المستشفى.





وقالت الأم المثالية لصدى البلد "إن ابني طبيب أسنان اسمه عبدالله وابنتي الدكتورة زينب خريجة صيدلة متزوجة والابن الثالث والأخير محمود يدرس في الفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الأسكندرية".





وأشارت الأم المثالية إلى أن ابنتها الدكتورة زينب، هي من قدمت لها في المسابقة لتعوضها تعب وشقى السنين فى تربية أبنائها باعتبار أن ذلك أقل تقدير لها.





وأضافت الأم المثالية بأنه قد تم تكريمها العام الماضى بداخل مركز شباب الطيرية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لحصولها علي لقب الأم المثالية ضمن المشاركات في هذا التكريم لجهدها وتعبها في تربية أبنائها.





