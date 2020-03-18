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«الكهرباء» تبدأ إجراءات تخفيض العمالة في الوزارة وشركاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.. ومنح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية لمدة أسبوعين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:18 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين
  • رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر:
  • منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية لمدة أسبوعين
  • منح السيدات الحوامل أو اللاتى ترعى طفلاً أو أكثر لمن يقل سنه عن 12 عاماً إجازة استثنائية

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتنظيم حصول العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة تضمن منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكبد والقلب والأورام إجازة استثنائية لمدة أسبوعين، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين والموظفين بالدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما يتم أيضا منح السيدات الحوامل أو اللاتى ترعى طفلا أو أكثر لمن يقل سنة عن 12 عاماً.

وعلى مستوى العالمين عدا شاغلى الوظائف القيادية تقرّر الآتى:

فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر
يستثنى من ذلك العاملين بنظام الورادى حيث يتم تقسيم العمل على باقى العاملين بالتناوب أسبوعيا وبما لا يخل بنظام العمل والتشغيل وبرامج الصيانة المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يتأثر على معدلات سير العمل وانتظامه.

فيما يخص شركات التوزيع
فيما عدا العاملين بنظام الورادى والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيًا على باقى العاملين وبما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة والخطط العاجلة أو الطارئة .

وفى جميع الحالات سالفة الذكر تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر ولا تحسب من الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على اى مستحقات من الموظف ماليًا على أن يسرى القرارات اعتبارًا من الأربعاء الموافق 18 مارس وحتى 31 مارس الجارى وصدور تعليمات أخرى.
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