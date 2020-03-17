صرف حصة استثنائية من الدقيق المدعم للمتضررين من السيول بـ 3 مدن بجنوب سيناء

قامت مديرية التموين بجنوب سيناء بصرف حصة استثنائية من دقيق المستودعات المدعم خارج المنظومة التموينية للمتضررين من أحداث السيول والطقس السىء الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس.





جاء ذلك بالتنسيق ما بين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية الدكتور علي مصيلحي بشأن صرف واعتماد تلك الحصة الاستثنائية على ان تتحمل المحافظة التكلفة بالكامل ليتم توزيعها على أهالي المدن الثلاث وخاصة الأكثر تضررا بالوديان والتجمعات البدوية.





كما صدق محافظ جنوب سيناء على توزيع مايقرب من 800, 24 رغيف على مدينتي أبو رديس وابوزنيمة.





جدير بالذكر أن حصة الدقيق المنصرفة بلغت 95 طن منها 50 طن لمدينة رأس سدر و25 طنا لمدينة أبو زنيمة 20 طن لمدينة أبو رديس.





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