هشام عبد الخالق يرد على مطالب إغلاق دور العرض

قررت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبرى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية داخل دور العرض من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المنتج هشام عبد الخالق عضو الغرفة في تصريح خاص لصدي البلد : عقدنا أمس اجتماعا ثم فيه مناقشة الأزمة الراهنة وتوصلنا إلى بعض القرارات أهمها تخفيض عدد المشاهدين بدور العرض إلى 25 %.





وأضاف هشام عبد الخالق قائلا : وشمل القرار أيضا إلزام مديروا دور العرض باتباع التعليمات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والخاصة بتعقيم وتنظيف المكان.





وأوضح عبد الخالق قائلا : الأصوات التي كانت تنادي بإغلاق دور العرض أمر صعب وتحديدا في المولات الكبرى لأن هناك بنود تعاقد تم إبرامها ومن الصعب مخالفتها.





وأشار هشام إلى أن السينما تتكبد خسائر كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن هذا الأمر على جميع دور العرض في جميع أنحاء العالم.